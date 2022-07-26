За деньги он обещал не препятствовать в ведении бизнеса.

Оперативника контрразведки СБУ задержала во время получения взятки в $60 000. Деньги он требовал от бизнесмена.

Об этом сообщает в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

Выяснилось, что ранее у предпринимателя изъяли технику. За указанную суму оперативник обещал посодействовать в ее возвращении, а также не препятствовать в ведении бизнеса.

Сам владелец техники сразу после получения предложения связался с сотрудниками НАБУ.

В бюро отметили, что сейчас контрразведчику готовится подозрение. Позже сообщат дополнительные детали.

Как ранее сообщал УНИАН, закарпатские таможенники "не заметили" около $30 миллионов, которые вывозили из Украины. Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги и после многочасовых разборок, сумму пришлось задекларировать.

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