Полиция задержала заместителя мэра Борисполя, требовавшего три квартиры в качестве взятки

Задержанный требовал 30 тысяч долларов или три однокомнатные квартиры в новостройке.

Полиция Киевской области задержала депутата Бориспольского городского совета за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, работники следственного управления совместно с Управлением стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области задержали чиновника при передаче ему договора купли-продажи квартиры в местной новостройке.

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Правоохранители задержали и посредника. "Установлено, что чиновник требовал неправомерную выгоду за непрепятствование в осуществлении строительных работ предпринимателем. За такие "услуги" чиновник хотел получить 30 тысяч долларов или три однокомнатные квартиры в новостройке Борисполя", - говорится в сообщении.

В качестве вещественного доказательства следователи полиции изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 тыс. 700 грн.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Также решается вопрос об избрании меры пресечения двум мужчинам. Следствие продолжается.

Офис Генпрокурора сообщает, что задержанный также является заместителем мэра Борисполя.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области полицейские взяли 200 гривень взятки и теперь ждут увольнения.

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