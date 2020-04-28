На Киевщине полицейские повелись на 200 гривень взятки и теперь ждут увольнения (видео)

Водитель, у которого взяли взятку, оказался блогером и снял все на видео.

В Киевской области полицейские взяли 200 гривен взятки и теперь ждут увольнения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Полицейские остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила. Начали намекать на штраф, несколько раз спросили - нужно ли его выписывать. Водитель предложил взятку. В конце концов копы согласились и сказали, что можно подвезти деньги к отделению полиции и оставить на автозаправке рядом.

Однако водитель оказался блогером, который освещает взяточничество среди правоохранителей, и снял все на видео. После передачи 200 гривень он подошел с камерой к копам, но те понеслись прочь.

Руководитель полиции заявил, что полицейских уже отстранили и готовят документы на увольнение, а после внутреннего расследования следователи решат, привлекать ли к уголовной ответственности и копов, и водителя, давшего им взятку.