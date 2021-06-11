Суд в Днепропетровской области вынес приговор горе-матери, которая забила до смерти четырехлетнего сына. Женщина проведет в тюрьме следующие девять лет.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Женщина в селе Дачное жестоко избила ребенка за то, что он не хотел присматривать за двухлетней сестрой. У мальчика по всему телу были синяки и гематомы.
На следующий день после избиения мальчику стало плохо. Его пытались отвезти в больницу, но он по дороге умер.
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Свою вину в смерти собственного сына 26-летняя горе-мать не признала, но суд вынес обвинительный приговор по части 2 статьи 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" Уголовного кодекса Украины. Теперь женщина проведет следующие девять лет в тюрьме.
Ранее в Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика.
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