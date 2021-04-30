Правоохранители Тернопольской области устанавливают женщину, которая родила и выбросила в мусор младенца.

В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

«Тело новорожденного мальчика на Борщевской свалке 29 апреля около 13:00 обнаружили работники коммунального предприятия. Об этом они сразу сообщили в местное отделение полиции», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, малыш был доношенным, весом около четырех килограммов. Он был завернут в детское одеяло.

Работники полиции обратились к жителям Борщевского района, а также жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, граничащих с населенным пунктом, где нашли тело ребенка, с просьбой помочь установить личность женщины, которая родила и выбросила на мусорную свалку своего младенца.

Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться за медпомощью к врачам или фармацевтам.

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Автор: Светлана Макринская