В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденного мальчика.
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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
«Тело новорожденного мальчика на Борщевской свалке 29 апреля около 13:00 обнаружили работники коммунального предприятия. Об этом они сразу сообщили в местное отделение полиции», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, малыш был доношенным, весом около четырех килограммов. Он был завернут в детское одеяло.
Работники полиции обратились к жителям Борщевского района, а также жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, граничащих с населенным пунктом, где нашли тело ребенка, с просьбой помочь установить личность женщины, которая родила и выбросила на мусорную свалку своего младенца.
Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться за медпомощью к врачам или фармацевтам.
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