Девушка пыталась рассчитаться карточкой российского "Сбербанка".

Во Львове украинская блогерша София Лоран, которая на днях стала звездой видео Николаса Кармы, устроила скандал прямо на улице. Девушку выгнали из ресторана, потому что она пыталась рассчитаться карточкой российского банка.

Блогерша в своем Instagram вышла на связь с обвинениями и возмущениями. Девушка устроила истерику сначала в заведении, а затем записала видео на улице. По ее словам, они с сестрой отдыхали в ресторане Yoki и все было хорошо, пока не пришлось рассчитываться.

Лоран заявила, что сотрудники ресторана якобы "выбросили ее как собаку", когда увидели, что она пытается оплатить счет картой "Сбербанка".

Она заявила, что не понимает, почему ее выгнали, и не считает, что пользование российскими карточками на третий год полномасштабного вторжения, это не нормально. Скандалистка убеждена, что "нет никакой разницы", каким банком пользоваться, а также добавила, что карта якобы ей не принадлежит.

"Я веселилась, отдыхала, пока меня не довели. Какая разница, у кого какой банк. Какая разница вам, где я храню валюту? Мне сделали перевод, я оплатила. Это даже не моя карта была! Я говорю как на украинском, так и на русском. И я очень люблю Львов. Но когда ко мне подходят и говорят: "Пошла на ***, потому что ты на русском говоришь и у тебя "Сбербанк". Да тебя *бет вообще, почему у меня "Сбербанк"? Это просто уже смех, потому что какая разница, где у меня должны быть деньги", - выдала блогерша.

В свое оправдание относительно общения на русском она заявила, что на фронте военные говорят на этом языке и она не считает, что обязана переходить на украинский.

"Вы настолько *бн*тые стали со своими языками. Главное, что я доначу нашей Украине. Я нахожусь в Украине и не поддерживаю войну! Вы это можете наконец понять? А меня как собаку выбросили", - сказала девушка в истерике.

На Instagram-странице ресторана его менеджеры прокомментировали инцидент и извинились перед посетителями, которые стали свидетелями скандала.

"Вчера произошел инцидент с клиентом. Женщина вела себя таким образом, что противоречит нашим ценностям и принципам. Мы вежливо просили покинуть наше заведение, чтобы не создавать дискомфорт другим гостям громкими скандалами или словами, однако гостья вела себя максимально громко и неадекватно", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Вера Брежнева попала в языковой скандал в сети. Певица нарвалась на хейт.

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