Певица нарвалась на хейт.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и строила карьеру в России, попала в языковой скандал. Исполнительницу захейтили в сети из-за общения на русском.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения артистка отреклась от России и поддержала Украину в кровавой войне. Звезда даже начала общаться на украинском и выпускать украиноязычные композиции. В то же время Вера не живет в Украине, она поселилась в Европе и лишь иногда приезжает на родину.

В последнее время Брежнева вели свои соцсети преимущественно на английском, а также порой можно было встретить и украинский в ее постах. Однако на днях она опубликовала пост, которым возмутила украинских поклонников. Исполнительница сообщила об отмене своего гастрольного тура по Европе. Причиной стало то, что организаторы не выполнили своих обязательств.

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"После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить об отмене тура, запланированного на ноябрь, по вине организаторов. И планировании нового - на весну", - написала Брежнева.

Стоит указать, что к подписчикам певица обратилась на русском языке. Пользователи раскритиковали знаменитость за переход на язык страны-агрессора и выразили свое возмущение в комментариях:

"Вы же не можете определиться, чьей страны вы певица, так может поэтому беда с концертами?"

"Вижу, по России в тур собираешься?"

"А почему опять на русский перешла?"

"Вспомнила русский"

"В Россию собираешься?"

К слову, сама артистка пока что не отвечала на хейт под постом. Отметим, что это не первая подобная ситуация связанная с Брежневой. В августе этого года она дала концерт на русском языке. После критики в сети артистка вышла на связь и объяснила, почему на третий год полномасштабного вторжения говорит и поет на русском.

Напомним, ранее Вера Брежнева после развода с Меладзе закрутила новый роман.

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