Участники схемы вымогали от слушателей курсов деньги за права на лодки и катера.

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 9 задержаны должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта и посредник, уличенные в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Читайте такжеВ столице на вымогательстве 250 тысяч гривен попались полицейскиеОб этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения неправомерной выгоды за сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя", - говорится в сообщении.

Работник школы при наборе в учебные группы сообщал слушателям, что они будут сдавать экзамены и получать права в Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, но успешно сдать экзамены можно только за деньги, переданные должностным лицам Госслужбы морского и речного транспорта. В случае отказа предоставить неправомерную выгоду сдать экзамен будет невозможно.

Сегодня во время совместной спецоперации работники прокуратуры, Соломенского управления полиции и СБУ задержали работника школы на взятке в 10 тыс. грн.

Кроме того, часть средств была изъята во время обыска у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации.

Сейчас решается вопрос о сообщении вышеуказанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании им меры пресечения.

В рамках следствия проверяется причастность к преступлению других лиц.

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Автор: Юлия Петриченко