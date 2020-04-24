Причиной взрывов в Балаклее был подрыв зарытого снаряда – ВСК

Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов.

Временная следственная комиссия Рады считает причиной взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области 2017 года подрыв зарытого в землю снаряда.

Об этом говорится в отчете ВСК, опубликованном на сайте парламента 23 апреля.

В 2017 году правоохранительные органы причиной инцидента называли атаку неизвестного беспилотника.

«Однако на заседании Комиссии 17 января 2020 года заслушаны директора Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса профессора Клюева А. М., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в г. Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия», – говорится в тексте документа.

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При этом, по мнению Клюева, указанный факт был очевидным с первых дней расследования уголовного производства, в рамках которого экспертам Харьковского научно-исследовательского института было поручено проведение соответствующей экспертизы.

Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ.

Но после озвучивания экспертами следователем СБУ и процессуальным военным прокурорам предыдущих выводов, в мае 2017 года, в нарушение требований ведомственных приказов Министерства юстиции Украины следователем следственного отдела УСБУ в Харьковской области, выполнение экспертизы экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса было прекращено, материалы переданы для дальнейшего исследования Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

ВСК установила, что сами материалы дела подтверждают версию экспертов: в момент взрывов никаких летательных аппаратов не было.

ВСК передала полученные материалы в Офис президента и правоохранительные органы, однако предложение комиссии было проигнорировано, утверждают авторы отчета.

Уголовное производство осталось фактически без движения в следственном отделе УСБУ в Харьковской области по основной версии − уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

Поэтому комиссия приняла решение назначить комплексную экспертизу, чтобы установить характер и способ образования воронки на месте первых взрывов – в зоне 67 и 69 площадок открытого хранения арсенала.