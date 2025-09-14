"Укрзализныця" сообщила об изменении в маршрутах ряда поездов из-за чрезвычайного происшествия в области.

Поздно вечером в субботу, 13 сентября, в Киевской области прогремела серия взрывов. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА), взрывы не были связаны с воздушной атакой со стороны российских оккупационных войск.

"В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся. На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", – написал он.

Тем временем "Укрзализныця" сообщила о повреждении инфраструктуры в Киевской области.

"Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту", – говорилось в сообщении.

В частности, вместо участка Здолбунов – Казатин-2 поезда будут следовать через Коростень. В объезд участка Жмеринка – Фастов-1 – через Мироновку и Триполье-Днепровское.

По измененному маршруту уже следует поезд №23 Киев – Хелм. Отмечается, что движение происходит с задержкой, поезд будет ускорен для ее сокращения.

"Пассажиров со станции Бердичев заберет наш поезд 31 с последующей пересадкой. Также будет развернут и отправлен по измененному маршруту поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков – Львов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о прямой связи изменения маршрутов поездов со взрывами, которые слышали вечером, не говорится.

