Убитые мужчины были работниками этого автосервиса.

В селе Подрясное вблизи Львова в результате стрельбы в помещении офиса автосервиса погибли двое мужчин.

Как сообщает полиция Львовской области, инцидент произошел сегодня в 12:00.

"В помещении офиса автосервиса нашли мертвыми с огнестрельными ранениями двух работников указанного сервиса", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают профильные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Убийство в США консервативного активиста Чарли Кирка - детали

10 сентября в США на массовом мероприятии в штате Юта выстрелили в одного из самых известных консервативных политических активистов Чарли Кирка. Его госпитализировали в критическом состоянии, однако вскоре он умер.

Кирк был сторонником президента США Дональда Трампа и занимал скептическую позицию относительно поддержки Украины в войне с Россией. Он неоднократно высказывал сомнения в целесообразности военной помощи Киеву и критиковал политику США в этом направлении. Кирк говорил, что "Владимир Зеленский является незаконно избранным президентом", а "восточная часть Украины - это исторически российская территория". Он также считал, что США следует восстановить дипотношения с Россией, а Зеленского называл "марионеткой ЦРУ, которая повела свой народ на убой".

