Парень решил, что просто так его проигнорировать не могли, поэтому вариант только один: красотку похитили.

Во Львове юноша обратился в полицию из-за того, что девушка не пришла на свидание. Об этом странном инциденте сообщает Lviv.Media.

Так, в четверг, 11 сентября, во Львове полиция начала розыск 16-летней жительницы Житомира, которая последний раз выходила на связь 9 сентября, после чего исчезла. Как впоследствии журналистам рассказали источники в полиции, девушку благополучно нашли: она находилась у себя дома в Житомире.

Выяснилось, что с заявлением об исчезновении девушки в полицию обратился парень из Львова. Подростки познакомились в соцсетях и договорились, что житомирянка приедет к кавалеру в гости во Львов. Однако, когда в назначенное время девушка так и не появилась, тот сообщил полицейским об ее исчезновении.

Видео дня

Тогда уже девушка связалась с правоохранителями и заверила их, что она никуда не исчезала, находится у себя дома в Житомире и с ней все в порядке.

Другие новости о необычных вызовах полиции

Как писал УНИАН, в прошлом году в Киеве произошел случай, когда мужчина вызвал полицию из-за того, что ему приснился страшный сон. Как выяснилось, во сне бандиты убили друга этого мужчины. Поэтому проснувшись, он с перепугу и позвонил в полицию.

Также мы рассказывали о забавном случае с другим жителем столицы. Мужчина пожаловался, что неизвестные угнали его машину. Когда прибывшие на вызов полицейские начали стандартное обследование прилегающей территории, то быстро обнаружили припаркованную машину заявителя. Оказалось, что он просто припарковал ее в непривычном для себя месте и забыл об этом.

Вас также могут заинтересовать новости: