Пострадавшие получили ранения обломками боеприпаса, минно-взрывных травм, переломов и рваных ран.

Взрыв в Одессе, который произошел вечером 2 декабря во время проверки автомобиля волонтера, вызвал один из боеприпасов. Его владелец машины привез как сувенир.

"Полиция Одесской области открыла производство в отношении волонтера соседней области, который перемещал в автомобиле "в качестве сувенира" боеприпас. При проверке правоохранителями транспортного средства на ул. Прохоровской в Одессе взрывоопасный предмет сдетонировал, нанеся ранения различной степени тяжести семи лицам, в том числе гражданским", - сообщил источник "Укринформа" в правоохранительных органах.

Пострадавшие получили ранения обломками боеприпаса, минно-взрывных травм, переломов и рваных ран. Открыто еримінальне производство по признакам ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Официально в областном ГУ НП эту информацию не комментируют. Продолжаются следственные действия по факту незаконного обращения с боеприпасами.

Взрыв в Одессе: что известно

В обед 2 декабря в Одессе произошел взрыв на улице. Сообщалось, что взрыв якобы гранаты произошел в районе ул. Мясоедовской (район Молдаванки).

По предварительным данным, это произошло возле одного из "Пунктов несокрушимости", неподалеку от здания ГУ ГСЧС в Одесской области.

Местные жители утверждают, что есть пострадавшие.

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