Она не смогла подтвердить слова одного из свидетелей о якобы прыгнувшем из окна жителе дома.

Ночью 22 июня в 16-этажке Киева прогремел мощный взрыв, по предварительным данным, из-за утечки газа. УНИАН пообщался с жительницей 8-го этажа этого дома.

Александра рассказала, что ее квартира пострадала не так сильно, как боковые. В ней взрывом выбило двери, продырявило шкаф и побило зеркала. По словам девушки, после взрыва огонь поднимался до 12-го этажа.

Ранее проблем с газом в доме не было, и каких-то запахов, похожих на газ, жительница дома не замечала.

Также Александра не видела, чтобы кто-то после взрыва прыгал из окна, но был человек, который просил о помощи на 9-м этаже. Дальнейшая его судьба ей неизвестна. Службы прибыли на место не позже, чем через 20 минут после взрыва.

Взрыв в Киеве ночью 22.06.2023

Ночью 22 июня в столичной 16-этажке в Днепровском районе по улице Малышко произошел взрыв. В данный момент известно о двух погибших и 18 пострадаших.

В Нацполиции назвали возможной причиной взрыва утечку газа в одной из квартир.

По предварительной информации, в доме полностью разрушены 4 квартиры, еще 6 пострадали.

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