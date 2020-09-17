В результате взрыва, который произошел сегодня в помещении ресторана на Андреевском спуске в Киеве, травмировались три человека.
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Об этом говорится в сообщении столичного управления ГСЧС на странице в Facebook.
Отмечается, что сообщение о пожаре в заведении общественного питания на Андреевском спуске, 19-А, поступило спасателям в 16:02.
"Спасатели предварительно установили, что в помещении кухни в результате разогрева печи взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью 0,75 л. Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двое из них с ожогами и травматическим шоком были госпитализированы работниками скорой медицинской помощи. Еще один травмированный получил помощь на месте, и от дальнейшей госпитализации отказался", - отмечается в сообщении.
Для предотвращения возможного возгорания были использованы два огнетушителя, и в 16:13 передана информация о ликвидации.
Окончательную причину происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Взрыв в столичном ресторане: что известно
- Сегодня, 17 сентября, в ресторане на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв.
- По данным СМИ, взрыв произошел по адресу Андреевский спуск, 19а, где находится ресторан "Канапа".
- По данным полиции, в результате взрыва пострадали двое работников заведения жертв нет.
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