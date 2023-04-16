Взрыв прогремел в Деснянском районе столицы.

Вечером в субботу, 15 апреля 2023 года, в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. На улице Милославской взорвалась граната, в результате чего травмировались два человека.

"Сегодня вечером в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями. Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения", – сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в больницу. Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. На месте взрыва гранаты работают профильные службы.

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