Стали известны подробности сегодняшнего взрыва на столичной Троещине (фото, видео)

Причиной агрессии мужчины стала ссора с женой.

На столичной Троещине сегодня произошел взрыв - мужчина бросил взрывное устройство в магазин в присутствии посетителей, после чего покончил с собой.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Покупатели, которые находились в помещении, успели покинуть его. Взрывчатку в магазин бросил мужчина, который перед этим поссорился с женой-продавщицей на почве ревности.

"Вышел из магазина, что-то взял из машины и бросил в магазин... Был взрыв", - рассказал один из очевидцев.

После этого мужчина поднялся на крышу многоэтажки, прыгнул вниз и погиб на месте. У него осталось две дочери в возрасте 12 лет и 11 месяцев.

По информации правоохранителей, погиб житель столицы 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности за домашнее насилие.

В результате пожара в магазине пострадали две его сотрудницы. Сейчас угрозы их жизни нет.

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Автор: Юрий Годован