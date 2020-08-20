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Стали известны подробности сегодняшнего взрыва на столичной Троещине (фото, видео)

22:55, 20 августа 2020
Происшествия
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На Троещине прогремел взрыв / Фото: Нацполиция

На столичной Троещине сегодня произошел взрыв - мужчина бросил взрывное устройство в магазин в присутствии посетителей, после чего покончил с собой.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Покупатели, которые находились в помещении, успели покинуть его. Взрывчатку в магазин бросил мужчина, который перед этим поссорился с женой-продавщицей на почве ревности.

"Вышел из магазина, что-то взял из машины и бросил в магазин... Был взрыв", - рассказал один из очевидцев.

После этого мужчина поднялся на крышу многоэтажки, прыгнул вниз и погиб на месте. У него осталось две дочери в возрасте 12 лет и 11 месяцев. 

После взрыва произошел пожар / фото Нацполиции

По информации правоохранителей, погиб житель столицы 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности за домашнее насилие.

В результате пожара в магазине пострадали две его сотрудницы. Сейчас угрозы их жизни нет.

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Автор: Юрий Годован

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