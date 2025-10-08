По мнению Боровика, спутники теоретически могли разве что предоставлять россиянам информацию до удара и фиксировать последствия после удара.

Вряд ли китайские спутники могли помогать россиянам наводить их ракеты и дроны на Львов во время прошлой массированной атаки, считает председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании-производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

"Мы проанализировали эти спутники серии Яоган 33-03 (Yaogan). Эти спутники оборудованы радиолокаторами с синтезированной аппаратурой - так называемые SAR-спутники. Фактически они находятся на солнечно-синхронной орбите на высоте где-то 680-700 км", - рассказал специалист.

По его словам, спутники "не так долго находятся над той точкой, которую они хотят посмотреть, например, над Львовом".

"Поэтому, возможно, мы чего-то еще не знаем из открытых источников, но я бы не сказал, что они в онлайн-режиме курировали удары по Львову. Если у них есть такая договоренность с россиянами, то они теоретически могли предоставлять им информацию до удара и фиксировать последствия после удара", - говорит Боровик.

Он пояснил, что само время пребывания над зоной не позволяет постоянно управлять этим ударом:

"И еще один момент. После снятия информации им еще нужно время, чтобы передать эту информацию на землю, обработать и предоставить ее, например, тем, кто руководит поражением".

Пролет китайских спутников над Львовом во время массированной атаки РФ

Как сообщал ранее УНИАН, 5 октября китайские спутники синхронно летели над Львовщиной во время атаки РФ. По данным СМИ, которые ссылаются на данные мониторингового сервиса Heavens Above, в течение ночи и утра над регионом было зафиксировано девять пролетов спутников серии Yaogan 33 - Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Они проходили над Львовом с полуночи до 11:30 утра.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2006-2010 годы) генерал Игорь Романенко считает, что пролет китайских разведывательных спутников над Львовом - не случайность, это действия Китая, направленные на поддержку войны, которую ведет Россия.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, передает ли Китай России разведданные для ударов по Украине, заявил, что у Москвы "есть собственные возможности, включая космические, для выполнения всех задач, которые ставит перед собой специальная военная операция".

