Бывший канцлер Германии Ангела Меркель должна критически пересмотреть свое политическое наследие и не перекладывать ответственность за последствия своих действий на другие государства.

Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в ответ на обвинения Меркель в том, что это Польша и страны Балтии виноваты в начале войны РФ против Украины, пишет LRT.

Напомним, Меркель в интервью Partizan сказала, что Польша и страны Балтии мешали налаживанию контактов Евросоюза с российским диктатором Владимиром Путиным, что и привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Как считает Ландсбергис, именно внешняя политика Меркель создала условия для российской агрессии против соседних стран.

"Во время ее руководства Россия дважды нападала на своих соседей - в 2008 году на Грузию и в 2014-м на Украину. При этом, насколько известно, Москва готовилась к полномасштабному вторжению в Украину задолго до 2022 года", - напомнил он.

Литовский политик отметил, что Меркель - это "пример перевернутой логики". Он пояснил, что именно бывшая канцлер больше всего способствовала усилению России, ее агрессивности и решению напасть на соседей, а теперь "пытается найти, на кого свалить ответственность".

По мнению Ландсбергиса, желание Меркель переложить последствия своей политики на другие страны - это попытка защитить собственное политическое наследие:

"У нее есть страх перед тем, как ее будут вспоминать. Лучше бы она вообще ничего не говорила. А еще лучше - признала бы свои ошибки. Но выбранный путь, пожалуй, наименее разумный".

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна также отреагировал на обвинения Меркель. Он отметил, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за нападение России на Украину "не только неуместно, но и просто неправильно".

Заявление Меркель о Польше и странах Балтии

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan сказала, что Польша и страны Балтии несут общую ответственность за вторжение России в Украину.

7 октября в Польше отреагировали на слова Меркель о причастности Варшавы к началу войны в Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша не любит соглашений, "заключенных над своими головами".

