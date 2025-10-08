В Киеве срочно объявили повышенный уровень опасности из-за тумана, который накроет город уже в ближайшее время. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября туман", - говорят синоптики.
По их данным, видимость упадет до 200-500 метров.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
В Киевской городской госадминистрации советуют водителям во время движения в условиях тумана придерживаться таких правил безопасности:
- сбавьте скорость и двигайтесь осторожно;
- если автомобиль оснащен противотуманными фарами - включите их вместе с ближним светом;
- сохраняйте безопасную дистанцию между транспортными средствами;
- в случае вынужденной остановки обязательно включайте аварийную сигнализацию;
- избегайте резких поворотов и торможений.
Также пешеходам стоит быть особенно внимательными: носить светоотражающие элементы или фликеры, чтобы оставаться заметными для водителей в тумане и в темное время суток.
Погода в Киеве
Сегодня на Киевщине будет облачно. В Киеве пройдут небольшие дожди, а по области - местами умеренные. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области будет +11°...+16°, а в столице столбики термометров покажут +13°...+15°.