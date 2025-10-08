На столицу надвигается густой туман.

В Киеве срочно объявили повышенный уровень опасности из-за тумана, который накроет город уже в ближайшее время. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября туман", - говорят синоптики.

По их данным, видимость упадет до 200-500 метров.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киевской городской госадминистрации советуют водителям во время движения в условиях тумана придерживаться таких правил безопасности:

сбавьте скорость и двигайтесь осторожно;

если автомобиль оснащен противотуманными фарами - включите их вместе с ближним светом;

сохраняйте безопасную дистанцию между транспортными средствами;

в случае вынужденной остановки обязательно включайте аварийную сигнализацию;

избегайте резких поворотов и торможений.

Также пешеходам стоит быть особенно внимательными: носить светоотражающие элементы или фликеры, чтобы оставаться заметными для водителей в тумане и в темное время суток.

Сегодня на Киевщине будет облачно. В Киеве пройдут небольшие дожди, а по области - местами умеренные. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области будет +11°...+16°, а в столице столбики термометров покажут +13°...+15°.

