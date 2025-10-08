Пожар вспыхнул на предприятии, которое производит электронику и компоненты для российского вооружения.

В российском Новосибирске горит завод, производящий электронику для оборонного сектора.

Как сообщают российские Telegram-каналы, огонь вспыхнул на территории завода "Завод припоев", который работает в интересах оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие специализируется на производстве электроники и микросхем, ремонте и сборке электротехнических устройств, а также на пайке компонентов вооружения, систем связи и радиоэлектроники.

Масштабы возгорания и причины пожара пока уточняются. По предварительным данным местных СМИ, на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Официальных комментариев от российских властей или руководства завода пока нет.

Отметим, что Новосибирск расположен в глубоком тылу РФ. Расстояние от Киева – почти 3000 км.

Другие пожары на объектах оккупантов

Как сообщал УНИАН, уже третьи сутки после атаки украинских дронов пылает Феодосийский нефтеналивной терминал после атаки ВСУ.

Ядовитый дым от пожара ветер разносит на десятки километров, страдают местные жители, а российские власти Крыма до сих пор инцидент замалчивают - не было сделано ни одного заявления.

