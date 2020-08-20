Киевлянин после ссоры с женой поджег магазин и выпрыгнул с седьмого этажа (видео)

Супруги поругались на почве ревности.

В Киеве на Троещине по проспекту Маяковского мужчина после ссоры с женой выпрыгнул с седьмого этажа.

Читайте такжеПод Киевом мужчина с четырехлетней дочерью пытался совершить самоубийство из-за смерти женыВидео с места событий опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный».

«Мужчина приревновал жену, поругался с ней, поджег магазин, в котором она работала, после чего поднялся на седьмой этаж дома напротив и спрыгнул», – говорится в сообщении.

Другие новости Киева

В Киеве мужчина во время пожара выпрыгнул с балкона, а в квартире нашли труп женщины.

22-летний киевлянин написал записку маме и выпрыгнул из окна.

В Голосеевском районе Киева автомобиль сбил лося, который жил в лесопосадках и неоднократно появлялся на видео в соцсетях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц