Киевлянин после ссоры с женой поджег магазин и выпрыгнул с седьмого этажа (видео)
16:27, 20 августа 2020Происшествия
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Супруги поругались на почве ревности.
В Киеве мужчина после ссоры с женой выпрыгнул с седьмого этажа / скриншот с видео
В Киеве на Троещине по проспекту Маяковского мужчина после ссоры с женой выпрыгнул с седьмого этажа.
Читайте такжеПод Киевом мужчина с четырехлетней дочерью пытался совершить самоубийство из-за смерти женыВидео с места событий опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный».
«Мужчина приревновал жену, поругался с ней, поджег магазин, в котором она работала, после чего поднялся на седьмой этаж дома напротив и спрыгнул», – говорится в сообщении.
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