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Киевлянин после ссоры с женой поджег магазин и выпрыгнул с седьмого этажа (видео)

16:27, 20 августа 2020
Происшествия
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В Киеве мужчина после ссоры с женой выпрыгнул с седьмого этажа / скриншот с видео

Читайте такжеПод Киевом мужчина с четырехлетней дочерью пытался совершить самоубийство из-за смерти женыВидео с места событий опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный».

«Мужчина приревновал жену, поругался с ней, поджег магазин, в котором она работала, после чего поднялся на седьмой этаж дома напротив и спрыгнул», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц

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