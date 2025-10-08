Наблюдательный совет УЗ должен удержать грузовые тарифы, чтобы не допустить кризис в экономике, - СМИ

Государство должно взять на себя финансирование убыточных пассажирских перевозок Укрзализныци, а не перекладывать эти расходы на плечи промышленности. Эта задача должна стать основной для обновленного состава Наблюдательного Совета УЗ, пишет Центр транспортных стратегий на основе опроса, проведенного среди грузоотправителей.

Несмотря на частичное обновление руководящего состава, участники рынка, опрошенные изданием, считают: системные проблемы компании остались нерешенными, а наиболее критичной среди них является перекрестное субсидирование - покрытие убытков пассажирских перевозок за счет прибыльных грузовых.

"Бизнес не может бесконечно покрывать 20 миллиардов гривен убытков от пассажирских перевозок. Это несправедливо и разрушительно для экономики", - подчеркнула исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По данным Федерации работодателей транспорта Украины, ежегодные убытки УЗ в пассажирском сегменте растут в среднем на 5 млрд грн и в этом году могут превысить 25 млрд грн.

"Да, часть можно сократить внутренней оптимизацией, но без бюджетных компенсаций компании будет очень трудно двигаться вперед", - отметил генеральный директор Федерации Владимир Гусак.

Представители бизнеса - в частности Европейской Бизнес Ассоциации и компании Kernel - предлагают правительству заложить в государственный бюджет-2026 отдельную статью расходов на компенсацию социально важных перевозок. Такой механизм действует в странах ЕС - когда государство выступает заказчиком услуги и целево финансирует пассажирские маршруты.

"Возмещение убытков пассажирских перевозок должно быть обеспечено государством. Это позволит избежать очередного повышения тарифов на грузовые перевозки, что уже сейчас грозит потерями грузовой базы", - отметила менеджер Комитета по логистике ЕБА Дарья Сичкарь.

В компании Kernel также отмечают, что прозрачная тарифная политика и разделение стоимости услуг по пользованию железнодорожной сетью помогут сделать рынок конкурентным и открытым для частных операторов.

Представители промышленности напоминают: повышение грузовых тарифов не решит финансовые проблемы УЗ, а лишь усугубит кризис. Ведь большинство отраслей - от металлургии до аграрного сектора - уже работают на грани рентабельности.

"Каждое повышение тарифов означает рост себестоимости продукции, потерю рынков и сокращение производства. Для страны это падение ВВП, налоговых поступлений и рабочих мест", - резюмируют в бизнес-объединениях.

Рынок ожидает, что обновленный набсовет Укрзализныци станет посредником между компанией и правительством, будет способствовать принятию стратегических решений и поможет перейти от политики "повышения тарифов" к модели эффективного корпоративного управления и государственной поддержки общественно важных перевозок.

Ранее объединения ключевых отраслевых ассоциаций - "Укрметаллургпром", "УкрФА", "Укрцемент", Всеукраинский союз производителей стройматериалов и Союз химиков Украины - обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и профильным ведомствам с требованием не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%: это приведет к сокращению ВВП почти на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, минус 36 млрд грн бюджетных поступлений ежегодно и ликвидации по меньшей мере 76 тыс. рабочих мест (из них 26 тыс. - в промышленности).