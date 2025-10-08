Екатерина Репяхова не раз ложилась под нож в погоне за "идеалом".

Жена известного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяховапоказалась после очередной пластической операции на лице.

Как оказалось, 31-летняя инфлюенсер сделала повторную ментопластику (пластическая операция по изменению формы, размера или положения подбородка), ей заменили имплант. Ранее Репяхова пожаловалась, что после липофилинга подбородка (метод коррекции, который позволяет увеличить объем и изменить форму различных частей тела с помощью собственной жировой ткани), она через две недели почувствовала дискомфорт.

"Я тогда сразу с первого дня поняла, что что-то не так. И почти не транслировала свою реабилитацию", - отметила она.

В итоге было принято решение сделать новую ментопластику.

"Теперь мы комплексно подошли к операции. Заменили имплант, поработали с ямой (сделали липофилинг) и поработали со вторым подбородком (сделали липосанцию)", - написала Репяхова, опубликовав фото "до" и "после".

По словам блогерши, это была ее четвертая пластическая операция:

"И на этом - все. Реально говорят, что это как зависимость".

Напомним, ранее УНИАН писал, что жена Виктора Павлика в погоне за "идеалом" не раз делала пластические операции.

