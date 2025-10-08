Стала известна вторая участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.
"Она привыкла достигать вершин и знает все секреты больших чувств. И теперь готова показать Тарасу любовь, как в кино", - говорится в новом анонсе проекта в Instagram.
В опубликованном ролике девушка рассказала немного о себе:
"Мне 38. Я - мастер спорта по легкой атлетике, по прыжкам в высоту. Я была в браке 20 лет… Я фантастическая!".
А во время встречи с Цымбалюком участница шоу заявила, что пришла на проект "не за соревнованиями".
Имя девушки при этом не раскрывается. По данным СМИ, ее зовут Ольга, она - фитнес-тренер из Харькова.
Напомним, ранее УНИАН писал, что одной из участниц нового сезона шоу стала "Мисс Украина-2023" София Шамия.
До этого была официально объявлена дата премьеры 14-го сезона шоу "Холостяк". Стало известно, что первый выпуск покажут 17 октября в 19:00.
Тарас Цымбалюк признавался, что очень волнуется:
"Это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... - не было еще".