Девушка заявила, что пришла на проект "не за соревнованиями".

Стала известна вторая участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.

"Она привыкла достигать вершин и знает все секреты больших чувств. И теперь готова показать Тарасу любовь, как в кино", - говорится в новом анонсе проекта в Instagram.

В опубликованном ролике девушка рассказала немного о себе:

Видео дня

"Мне 38. Я - мастер спорта по легкой атлетике, по прыжкам в высоту. Я была в браке 20 лет… Я фантастическая!".

А во время встречи с Цымбалюком участница шоу заявила, что пришла на проект "не за соревнованиями".

Имя девушки при этом не раскрывается. По данным СМИ, ее зовут Ольга, она - фитнес-тренер из Харькова.

Напомним, ранее УНИАН писал, что одной из участниц нового сезона шоу стала "Мисс Украина-2023" София Шамия.

До этого была официально объявлена дата премьеры 14-го сезона шоу "Холостяк". Стало известно, что первый выпуск покажут 17 октября в 19:00.

Тарас Цымбалюк признавался, что очень волнуется:

"Это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... - не было еще".

Вас также могут заинтересовать новости: