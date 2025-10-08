"Колда" будет бесплатной с 9 по 16 октября.

Activision объявила о бесплатной неделе в Call of Duty: Black Ops 6 - с 9 по 16 октября любой желающий сможет поиграть в шутер бесплатно. В этот период будет открыт доступ ко всем режимам: сюжетной кампании, мультиплееру и зомби.

Запуск пробного периода совпадает с релизом 6 сезона Black Ops 6 и Warzone. Обновление добавит новые карты, режимы, оружие и ивент The Haunting - традиционное хэллоуинское событие тематическими скинами и особыми заданиями.

Бесплатные недели Activision проводит регулярно, чтобы привлечь новых игроков к обновлениям серии. Но на этот раз получилась забавная ситуация - на 10 октября запланирован полноценный релиз Battlefield 6.

Следующая часть "Колды", Call of Duty: Black Ops 7, выходит уже совсем скоро, 14 ноября. Недавно на Gamescom 2025 показали новый трейлер игры с первым геймплеем.

Ранее мы рассказывали, что Стивен Спилберг мог снять экранизацию Call of Duty, но Activision оказалась против. Кто всё таки стал режиссёром фильма пока неизвестно.

Кроме того, недавно стало известно, что Xbox подняла стоимость Game Pass из-за Call of Duty в подписке. Из-за Call of Duty в Xbox Game Pass компания потеряла около 300 миллионов долларов, говорят в Bloomberg.

