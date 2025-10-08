Популярная украинская певица Тина Кароль ответила на вопрос, есть ли шанс у амбициозного 20-летнего парня с ней познакомиться.
"Шансов нет", - заявила исполнительница.
Видео с ответами на вопросы своих поклонников Тина Кароль опубликовала в Instagram, отметив, что их оказалось "просто множество".
Кроме того, Тина Кароль описала себя тремя словами - непокорная, свободная и несокрушимая. Певица также удивила признанием о своей любимой песне:
"Мое любимое - это тишина".
По словам певицы, она проводит много времени, создавая и анализируя музыку, поэтому особенно ценит моменты покоя.
Также исполнительница призналась, что мечтает быть счастливой, и тронула поклонников откровением о том, что же приносит ей настоящее счастье:
"Когда люди вокруг счастливы. Правда. Мне нравится, когда меня окружают довольные люди".
Напомним, ранее УНИАН писал, что Тина Кароль обвинила певицу из Вьетнама Хо Куинь Хуонг в краже песен:
"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта дама перепела без разрешения кучу песен".
До этого стало известно, какого молодого певца тайно продюсирует Тина Кароль.