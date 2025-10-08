Народная артистка Украины ушла из жизни ровно два года назад.

В годовщину смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко ее дочь - Тоня Матвиенко - поделилась фото из архива и трогательным признанием.

Она опубликовала в своем Instagram черно-белый снимок, на котором Нина Митрофановна запечатлена еще совсем молодой, а также вспомнила ее известную композицию "Пісня про матір".

"Когда-то эта песня мне просто нравилась. А теперь я слышу в ней все то, что нельзя выразить словами. Уже два года, как она о Вас. Два года без Вас - и все равно с Вами в каждой ноте", - написала Тоня Матвиенко.

Как известно, Нина Матвиенко, народная артистка Украины и выдающаяся исполнительница украинского фольклора, скончалась 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет, за два дня до своего 76-летия. Причина ее смерти не была официально озвучена, однако в СМИ сообщалось, что в августе того же года у неё была диагностирована онкологическая болезнь, развивавшаяся в течение нескольких лет.

Напомним, недавно Тоню Матвиенко предупредили, что она может столкнуться с серьезными проблемами с законом из-за того, что без официального разрешения исполняет чужие песни, написанные для ее покойной мамы Нины Матвиенко.

