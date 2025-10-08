9 октября по новому календарю украинская православная церковь вспоминает апостола Иакова Алфеева, одного из двенадцати учеников Христа. Этот день имеет свои традиции и народные приметы. Что означает праздник, как его отмечают и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем далее.
- Какой праздник сегодня церковный в Украине
- О чем помолиться, что можно и что сегодня нельзя делать
- Приметы 9 октября
Какой праздник сегодня церковный в Украине
9 октября (22 октября по старому стилю) православные верующие чтят память апостола Иакова Алфеева.
Информации об этом святом сохранилось немного. Известно, что Иаков жил в I веке и был братом апостола и евангелиста Матфея. Также Иаков принадлежал к 12 ученикам Христа, а в апостолы святого призвал сам Господь.
Иаков проповедовал христианскую веру в разных странах - Иудее, Греции, Едессе, Газе и Южной Палестине. За проповедь он и погиб - был распят на кресте на границе Египта и Палестины.
Какой православный праздник сегодня отмечают еще:
- вспоминают преподобного Андроника и жену его Афанасию;
- праведного Авраама, праотца, и племянника его Лота;
- мучеников Евентия и Максима, воинов;
- мученицу Поплию, исповедницу, диакониссу Антиохийскую;
- преподобного Петра Галатийского.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом (юлианском) календаре - 9 октября вспоминают святого Иоанна Богослова.
О чем помолиться, что можно и что сегодня нельзя делать
В день апостола Иакова Алфеева верующие обращаются с молитвами к святому, а также другим апостолам - просят помощи и мудрого совета.
В народе день прозвали Яков Студеный - праздник символизирует наступление холодов. Продолжаются заготовки на зиму дров. Еще можно идти в лес за грибами - опятами, белыми грибами, сыроежками.
Особое место в этот день занимает каша - символ достатка и здоровья. По обычаю, кашей из нового урожая угощают родных, соседей - тот, кто попробует, будет здоров и удачлив весь год. Одна из примет дня: идете в гости, обязательно возьмите с собой хотя бы небольшой подарок или угощение - этот жест сулит дарителю достаток, а хозяевам дома - доброе здоровье.
Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, обид, зависти, грубых слов и осуждения, нельзя отказывать тем, кто просит помощи.
По народным поверьям, на Якова Студеного не рекомендуется начинать новые дела. Один из главных запретов дня связан с гостеприимством - нельзя отказываться садиться за стол, если тебя пригласили. В старину считалось, что гость, отказавшийся от угощения, оставляет хозяев без благополучия.
Лениться в этот день считается плохой приметой.
Приметы 9 октября
По приметам дня предсказывают погоду и приближение зимы:
- небо розовое вечером - погода будет ясной и теплой;
- с утра идет дождь - вечером может пойти снег;
- вишня сбросила все листья - зима на пороге;
- дождь пошел со снегом - в январе придет оттепель.
Говорят, что если сегодня выпадет первый снег, то год будет удачным и урожайным.