Православный праздник сегодня в народе называют Яков Студеный.

9 октября по новому календарю украинская православная церковь вспоминает апостола Иакова Алфеева, одного из двенадцати учеников Христа. Этот день имеет свои традиции и народные приметы. Что означает праздник, как его отмечают и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем далее.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

9 октября (22 октября по старому стилю) православные верующие чтят память апостола Иакова Алфеева.

Информации об этом святом сохранилось немного. Известно, что Иаков жил в I веке и был братом апостола и евангелиста Матфея. Также Иаков принадлежал к 12 ученикам Христа, а в апостолы святого призвал сам Господь.

Иаков проповедовал христианскую веру в разных странах - Иудее, Греции, Едессе, Газе и Южной Палестине. За проповедь он и погиб - был распят на кресте на границе Египта и Палестины.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

вспоминают преподобного Андроника и жену его Афанасию;

праведного Авраама, праотца, и племянника его Лота;

мучеников Евентия и Максима, воинов;

мученицу Поплию, исповедницу, диакониссу Антиохийскую;

преподобного Петра Галатийского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом (юлианском) календаре - 9 октября вспоминают святого Иоанна Богослова.

О чем помолиться, что можно и что сегодня нельзя делать

В день апостола Иакова Алфеева верующие обращаются с молитвами к святому, а также другим апостолам - просят помощи и мудрого совета.

В народе день прозвали Яков Студеный - праздник символизирует наступление холодов. Продолжаются заготовки на зиму дров. Еще можно идти в лес за грибами - опятами, белыми грибами, сыроежками.

Особое место в этот день занимает каша - символ достатка и здоровья. По обычаю, кашей из нового урожая угощают родных, соседей - тот, кто попробует, будет здоров и удачлив весь год. Одна из примет дня: идете в гости, обязательно возьмите с собой хотя бы небольшой подарок или угощение - этот жест сулит дарителю достаток, а хозяевам дома - доброе здоровье.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, обид, зависти, грубых слов и осуждения, нельзя отказывать тем, кто просит помощи.

По народным поверьям, на Якова Студеного не рекомендуется начинать новые дела. Один из главных запретов дня связан с гостеприимством - нельзя отказываться садиться за стол, если тебя пригласили. В старину считалось, что гость, отказавшийся от угощения, оставляет хозяев без благополучия.

Лениться в этот день считается плохой приметой.

Приметы 9 октября

По приметам дня предсказывают погоду и приближение зимы:

небо розовое вечером - погода будет ясной и теплой;

с утра идет дождь - вечером может пойти снег;

вишня сбросила все листья - зима на пороге;

дождь пошел со снегом - в январе придет оттепель.

Говорят, что если сегодня выпадет первый снег, то год будет удачным и урожайным.

