Певица пока никак не отреагировала.

Украинская певица Наталья Могилевская нарвалась на обвинение в ношении подделок. Дизайнер и основательница известного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк упрекнула исполнительницу в нарушении авторских прав.

В своем Instagram в stories дизайнер поделилась фото, на котором певицы Могилевская и MamaRika позируют в платьях с имитацией большого цветка на животе.

"За что вы так? - публично обратилась к Могилевской дизайнер, отметив ее на снимке. - Эти платья на фото - это подделки, скопированные с украинского бренда J'amemme".

Видео дня

Позже Ярмолюк опубликовала еще одно фото с Могилевской за 30 августа, на котором исполнительница запечатлена в похожем платье.

"Так и хочется сказать: не опять, а снова", - написала основательница бренда.

Наталья Могилевская пока никак не отреагировала на обвинения. До них в своем Instagram она сообщила, что встретилась с MamaRika на Музыкальной платформе:

"Послушали мою новую песню и примерили цветок! Вышел Инь-Янь".

Напомним, ранее Наталья Могилевская впервые рассказала, как ей удалось похудеть на 25 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: