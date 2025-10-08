Сейчас молодые родители проживают нелегкий период.

Жена хореографа Жени Кота Наталья Татаринцева рассказала о трудностях родительство. В частности, она показала, как с мужем пытается справиться с бессонными ночами и успокоить свою малышку.

Сейчас Наталья отучает дочь Лелю от грудного вскармливания. В своем блоге в Instagram она призналась, что это дается совсем нелегко.

"Третья ночь без ГВ и сна. А завтраки начинаются в 6:30. Я держусь", - написала танцовщица.

Однако, с этими проблемами Наталье пытается всячески помочь муж. Евгений проводит утренники с дочкой и дает жене немного времени поспать.

Татаринцева показала трогательное фото папы и дочери, отметив, что сегодня их утро началось с оркестрового концерта. Как оказалось, девочку успокаивают звуки виолончели.

"7:00 - образовательная программа по виолончели", - в шутку подписала кадр Наталья.

Очевидно, что супруги равномерно распределили обязанности и пытаются помогать друг другу в воспитании малышки. Это можно заметить по их соцсетям.

В последнем посте Женя показал, как развивает дочь. На фото, которое опубликовал Кот в stories, видно, как он читает книгу с Лелей.

Не так давно, Женя Кот встревожил фанов фотографией дочери из больницы. Звездный папа рассказал, что случилось с малышкой.

