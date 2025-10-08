За год цены на этот вид мяса выросли уже на 60%.

Цены на свинину в Украине могут вырасти из-за снижения поголовья. Об этом УНИАН в комментарии сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка.

С начала года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом измерении - на 60%, приводит данные эксперт. Это было связано с сокращением поголовья свиней зимой до 4,5 млн голов, преимущественно в хозяйствах населения.

Дефицит предложения на внутреннем рынке стимулировал рост цен. По данным УКАБ, в сентябре закупочные цены на живой вес свиней беконных пород составляли 98-100 грн/кг в зависимости от региона.

"Все это стимулировало импорт. Только в августе 2025 года было ввезено 4,6 тыс. тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. Всего за восемь месяцев этого года импорт составил 14,9 тыс. тонн - в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это самый высокий показатель с 2022 года", - отметил Гопка.

До конца года объемы закупок могут достичь не менее 25 тысяч тонн, причем основная доля поставок придется на вторую половину года, прогнозирует эксперт.

В то же время в странах ЕС наблюдается снижение стоимости живца, что делает их рынки привлекательными для украинских закупок. Таким образом, импорт стал альтернативным источником сырья.

"Вероятно, сокращение импорта станет возможным только за счет постепенного наращивания поголовья свиней, что в перспективе скажется и на внутренних закупочных ценах", - считает Гопка.

По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине содержалось 4,8 млн свиней - на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше, чем в январе. Несмотря на прирост в 330 тысяч голов с начала года, рыночное предложение остается ограниченным, отмечает эксперт УКАБ. Восстановление происходит в основном в секторе предприятий, на которые сейчас приходится 65% поголовья.

Цены на свинину в Киеве

Цены на свинину на Столичном рынке в Киеве в целом остаются неизменными уже две недели, как свидетельствуют данные на сайте.

Так, ребро продают по 230 грн/кг, вырезку - на 100 гривень дороже. Свиной биток стоит 270 грн/кг, задняя часть - 225 грн/кг, лопатка - 220 грн/кг. На 20 гривен с прошлой пятницы подешевел свиной ошеек, до 350 грн/кг.

Свиной гуляш и фарш стоят 175 и 170 гривень за килограмм соответственно.

Цены на свинину в Украине - последние новости

В Ассоциации "Свиноводы Украины" прогнозируют, что в Украине до конца года вырастут цены на свинину. Среди причин называют постоянное подорожание себестоимости производства. Существенную роль в конце ноября - начале декабря должен сыграть и сезонный фактор.

Уменьшается поголовье свиней в Украине в частности из-за постоянных российских обстрелов. Так, в результате масштабной атаки фермы на Харьковщине недавно погибло 13 тысяч животных.

