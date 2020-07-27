В Киеве на Подоле ранним утром произошел взрыв в жилом доме

Взорвался неустановленный предмет, обошлось без пострадавших.

На столичном Подоле утром в понедельник прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок, передает УП.

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"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК", - рассказала она.

По данным СМИ, взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого повылетали окна, повреждена внутренняя отделка дома.

Как сообщал УНИАН, в Киеве усилили меры безопасности после того, как возле станции метро "Минская" было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

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