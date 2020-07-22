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После взрыва на "Минской" на улицы Киева вывели нацгвардейцев с автоматами (фото, видео)

11:00, 22 июля 2020
Общество
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В Киеве усилили меры безопасности после того, как возле станции метро "Минская" было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, под усиленным контролем правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.

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"В случае выявления взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - подчеркнули в полиции.

Также полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 июля, возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Там обезвредили два самодельных взрывных устройства методом подрыва на месте.

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