По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ.

В Голосеевском районе Киева в результате взрыва на предприятии получили телесные повреждения два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В 16:00 поступило сообщение о том, что на предприятии по улице Пироговский путь произошел взрыв.

По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая квалификация событию.

Как сообщает издание "Вартові еспресо", взрыв произошел на киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine, который расположен по адресу Пироговский шлях, 137.

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Авторы: Александр Топчий, Светлана Закелова