В центре Киева на дороге загорелось и взорвалось авто (видео)

В сети показали ролики с загоревшейся машиной.

В соцсетях сообщают, что в столице на улице Большой Васильковской загорелось и взорвалось авто.

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Опубликованы соответствующие видео. "Напротив "Дворца Украина" в Киеве загорелось и взорвалось авто", - написал в Twitter Александр Демченко и обнародовал ролик с загоревшейся машиной.

"Киев, Большая Васильковская. В центре города прямо на дороге горит машина", - сообщает в своем Telegram-канале "Страна".

Как сообщал УНИАН, 22 июля возле станции метро Вокзальная происходила эвакуация из-за найденного подозрительного чемодана. Также чемодан с неизвестным содержимым был обнаружен возле подземного перехода на площади Космонавтов.

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