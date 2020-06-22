Взрыв на Позняках: жителям разрушенного дома компенсируют стоимость жилья и выплатят материальную помощь – депутат

По словам депутата, соответствующее решение принято на рабочем совещании с участием главы КГГА и правительства.

Жителям разрушенного при взрыве дома на Позняках в Киеве будет компенсирована стоимость жилья и выплачена единовременная материальная помощь.

Об этом в эфире одного из украинских информационных телеканалов сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа» Леся Забуранная.

По ее словам, состоялось рабочее совещание с участием председателя Киевской горгосадминистрации, правительства, на котором она также присутствовала.

«Принято следующее решение - людям будет компенсирована по рыночной цене стоимость их жилища и будет выплачена единовременная материальная помощь. В течение всего времени, пока они не смогут себе приобрести новое жилье и обустроить свою жизнь, - они будут находиться в интернате на Харьковском шоссе, 121», - заявила она.

Забуранная отметила, что к вечеру сегодня должен быть определен размер единовременной материальной помощи, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

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«В доме пострадал один стояк, который, скорее всего, будет разобран, восстановить его невозможно. Соответственно, эти люди из 40 квартир должны быть отселены, и они будут претендовать на компенсацию стоимости жилья. Также это касается и материальной помощи», - добавила депутат.

Также Забуранная отметила, что жители соседних подъездов находятся пока в интернате на Харьковском шоссе исключительно для их личной безопасности.

«Я думаю, что сегодня людей из других подъездов допустят к их жилью», - предположила депутат.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно газовоздушной смеси, без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное дело.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, троих удалось спасти.

Судьба двух мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.

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