Взрыв на Позняках: жители соседних секций дома могут возвращаться в свои квартиры – Кличко

Экспертиза причин взрыва в доме продолжается.

Жители соседних секций дома на Позняках, в котором произошел взрыв, могут возвращаться в свои квартиры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции.

«Дом, как и говорили ранее специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам. Также специальная комиссия осуществила обследование соседних секций у многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, и дома на улице Григоренко, 41», - сказал Кличко.

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По словам мэра, к обследованию домов были привлечены специалисты государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций». По заключению института, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не выявили.

«Следовательно, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры», - сказал Кличко.

По его словам, экспертиза причин взрыва в доме продолжается.

«Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновные в этой трагедии должны понести ответственность», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня в 10:00.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и троих мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

24 июня заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что пострадавшим выплатят компенсацию от 50 до 100 тыс. грн и обеспечат жильем, равноценным тому, которое они потеряли. 26 июня президент Владимир Зеленский выдал 12 пострадавшим семьям сертификаты на новые квартиры. По его словам, остальные семьи - 28 - получат квартиры в течение максимум полтора месяца.

Пострадавшие жильцы дома заявляют, что накануне трагедии чувствовали запах газа в доме после того, как специалисты компании «Киевгаз» проводили поверку счетчиков.

В «Киевгаз» отметили, что в июне снимали счетчики в указанном доме на плановую поверку. В компании сообщили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования для выяснения обстоятельств аварийной ситуации.

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