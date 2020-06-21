Трагедия на Позняках: спасатели не знают, сколько уйдет времени на разбор завалов

По словам пресс-офицера ГСЧС, «сколько на это уйдет времени - сейчас никто не может сказать».

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пока не прогнозируют, когда завершат разбирать завалы на месте взрыва жилого дома в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, на месте происшествия пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий заявил журналистам: "О времени говорить рано. Когда разберем, тогда и будет установлено время".

По его словам, "сколько на это уйдет времени - сейчас никто не может сказать".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

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