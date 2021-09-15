На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Сегодня в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого г. Днепр. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва погибли два человека, находившиеся внутри автомобиля.

Как пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники, речь идет о заказном убийстве. Один из погибших был членом общественной организации "Украинский легион". Взрыв произошел неподалеку от городской больницы №16. Водителю авто оторвало половину туловища. Взрыв был настолько сильным, что в неподалеку расположенном доме на первых этажах повылетали стекла.

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Авторы: Юрий Годован, Надя Пришляк