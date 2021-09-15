Фигурантов этих дел в спецслужбе не назвали.

Служба безопасности Украины расследует три уголовных производства, связанных с посягательством на жизнь президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в спецслужбе в комментарии "Детектор медиа", всего с 20 мая 2019 года было открыто четыре производства по ст. 112 УК Украины и еще два по фактам угрозы убийством, причинения вреда здоровью президента Украины по ст. 346 УК Украины. Два дела о посягательстве на жизнь уже закрыли, одно по ст. 346 направили в суд. В трех производствах продолжается досудебное расследование.

Имен фигурантов дел и их детали в спецслужбе уточнять не стали.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября.

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Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках жизни главы государства. Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

10 февраля 2020 года Печерский райсуд Киева применил к Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет. 10 марта суд применил к Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

8 мая судья вернула прокурору ходатайство о продлении меры пресечения Зверобой. С тех пор к зверобою не применяется никакой меры пресечения. 12 мая ГБР завершило досудебное следствие по делу.

Автор: Юрий Годован