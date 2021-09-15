В результате взрыва погибли два человека, официальная причина инцидента пока не названа.

В результате взрыва автомобиля в Днепре, произошедшего утром 15 сентября, погибла сотрудница ГСЧС и ветеран АТО.

Читайте такжеВ Днепре прогремел взрыв, есть пострадавший (фото)О смерти первой сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

"Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева", - говорится в сообщении.

Ее коллеги рассказывают, что Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала нуждающимся в помощи.

Вторым погибшим в результате взрыва оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет "Сегодня" со ссылкой на источники в полиции, предварительно, сработало мощное взрывное устройство. Очевидно, было заложено в машину.

"Сейчас устанавливается связь между погибшими, кем они были друг другу. Поскольку преступление квалифицировано как теракт, его расследует не только полиция, но еще и СБУ", - сказали в полиции.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября около 9 утра на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли мужчина и женщина, которые находились внутри транспортного средства.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Автор: Ольга Робейко