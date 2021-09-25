Молодой человек ранее уже был судим.

В Одессе парень похитил 19-летнюю девушку, потому что хотел возобновить отношения с ней. Горе-любовника уже задержала полиция.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел еще 22 сентября. 21-летний молодой человек, который ранее встречался с потерпевшей, вывез ее на трассу в сторону Киева и требовал возобновить отношения. При этом парень применил силу и угрозы. Он пообещал закрыть ее в каком-то отдаленном населенном пункте, если девушка ему откажет.

Девушка сделала вид, что согласилась к нему вернуться, после чего горе-любовник отвез ее в Одессу и высадил на одной из улиц.

Читайте такжеЗарезал подругу детства пленницы: стали известны подробности об организаторе похищения дочери депутата из Полтавы (видео)Правоохранители установили авто парня и задержали его. Выяснилось, что он уже был судим за имущественные преступления.

По данному факту открыто дело по части 2 статьи 146 "Незаконное лишение свободы и похищение человека с причинением ему физических повреждений" Уголовного кодекса Украины. Парень находится в СИЗО. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 24 марта – группа выходцев из Закавказья похитила 20-летнего парня и вымогали за его освобождение 1 миллион долларов. Злоумышленники вывезли юношу на авто в центр Киева и удерживали несколько дней связанным в арендованной квартире.

Автор: Анастасия Горбачева