Полицейские нашли женщину с помощью камер видеонаблюдения. Ее тело нашли в заброшенном здании за рестораном.

В Херсоне во время новогоднего корпоратива исчезла 38-летняя Яна Судакова. Позже женщину нашли мертвой. Она замерзла в заброшенном здании недалеко от ресторана, в котором происходило празднование.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

24 декабря погибшая отдыхала в ресторане "Моцарт" в самом центре Херсона. Около 23:00 женщина оставила в заведении все свои вещи и верхнюю одежду, вышла на улицу подышать свежим воздухом и бесследно исчезла.

Муж Яны обратился в полиции на следующий день, когда жена не вернулась с корпоратива. Кроме того, он обратился в местный поисковый отряд "Милена".

Читайте такжеПод Мариуполем полиция не спасла голого "бегуна": мужчина найден мертвым (видео)"Мы занимались информационными поисками, рассылали по группам в соцсетях объявления. Но примерно через 16 часов мужчина сообщил, что Яну нашли мертвой", – объяснила руководитель поискового отряда Татьяна.

Полицейские нашли женщину с помощью камер видеонаблюдения. Ее тело нашли в заброшенном здании за рестораном. На видео с камер видно, что в тот вечер Яна покинула заведение через черный ход и направилась в ту сторону. В полиции говорят, что смерть наступила в результате переохлаждения.

"Это старая часть города, там такие дома, руины. Никто не думал, что она туда может пойти", – рассказал изданию представитель областной полиции Виталий Байдоров.

Родные погибшей говорят, что у Яны было слабое сердце. Смерть могла наступить из-за этого, а не вследствие переохлаждения. По словам близких, Яну два дня искал муж и это он нашел тело, а не полиция.

Семья женщины до сих пор не может оправиться от тяжелой утраты. Без матери осталось двое детей. Знакомые женщины сообщили, что у нее была счастливая семья.

"Никаких проблем у них не было. Яна очень любила своих детей, заботилась о них. Когда-то она даже оставила работу, чтобы заниматься дочками, подтянуть их в учебе", – вспоминает одна из подруг женщины.

Яна окончила Херсонский университет, факультет физико-математических наук и информатики. Сначала работала учительницей в школе, но потом поняла, что это не ее призвание.

Читайте такжеУпал под лед и утонул: на Днепропетровщине подняли с глубины труп рыбака (фото)В резюме женщины на сервисе по поиску работы отмечается, что она была специалисткой по продажам. Работала в финансовой компании, а затем – торговым представителем. В последнее время женщина работала менеджером по продаже оконной фурнитуры.

Кроме того, семья занималась разведением собак Кане-корсо.

"Она была хорошей специалисткой, очень отзывчивой. Никогда не отказывала в помощи коллегам, особенно новеньким сотрудникам. Но семья для нее была на первом месте. С мужем у нее были хорошие отношения, воспитывали двух дочерей. Они небедные люди, в доме сделан ремонт, чисто, модный интерьер. Она сама всегда была ухоженной, со стрижкой, с маникюром. У нас у всех в голове не укладывается, как такое могло произойти... Сколько мы бывали с ней на праздниках, корпоративах, она всегда была веселой, спокойной, лишнего она никогда не пила", – рассказала одна из коллег женщины.

Ранее УНИАН писал, как в Тернопольской области в собственном доме насмерть замерзли мать и сын. Во Львове насмерть замерзла бездомная женщина. А в России женщина придушила и вынесла на мороз собственных детей.

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