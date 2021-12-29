В сети показали видео, как ребенок шел вдоль дороги, и ни один автомобиль не остановился.

В Подмосковье 11-летний мальчик с особенностями развития Максим Константинов сел не на тот автобус, заблудился и замерз насмерть.

О трагическом случае пишет Telegram-канал Mash, публикуя видео, как ребенок пытался найти дорогу домой, но никто на него не обращал внимания.

"Машины едут мимо, никого не смущает 11-летний ребенок, который идет один вдоль проезжей части. Через сутки его найдут замерзшим насмерть", – говорится в подписи к видео.

Его тело нашли вечером 28 декабря.

Читайте также"Замерзло все, я в шоке": россиянка оказалась "замурована" в доме из-за сильных морозов (видео)Отмечается, что мальчик каждое утро ездил в школу на специальном социальном автобусе. Но 27 декабря он случайно сел в обычный, а когда понял, что едет не туда, высадился и пошел обратно пешком.

"Скорее всего, мальчик заблудился, а попросить о помощи не смог", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку и даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Ранее сообщалось, как россиянка придушила и вынесла на мороз собственных маленьких детей, потому что "не видела их будущее".

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