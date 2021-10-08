А все из-за новых введенных карантинных ограничений в городе - ученикам местных школ разрешили пользоваться транспортом только при наличии справки из учебного заведения.

В Мелитополе Запорожской области из-за карантинных ограничений трое водителей маршруток отказались везти девочку в школу. Помочь ребенку согласился лишь четвертый шофер.

О ситуации сообщила в социальных сетях мать несовершеннолетней - Анна Крапивка, пишет "РИА Мелитополь".

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Женщина рассказала, что водители требовали ученический билет или справку из школы. Их девочка не имела, потому что просто не успела сделать. Женщина также отметила, что другие правила водители маршруток без проблем нарушают: берут пассажиров больше положенного, пускают людей без масок и сами их не носят. А вот с ребенком решили быть принципиальными.

Ребенка выгнали из трех маршруток! И это в 07:40 утра. Холод, ветер. Наплевать! Неужели не видно, что едет ученик? Над девочкой сжалился только четвертый водитель", – написала мать.

Напомним, как сообщал УНИАН, с 7 октября Запорожская область перешла в "оранжевую зону". В Мелитополе запретили проезд в транспорте невакцинированным людям. Для проезда в общественном транспорте, в частности, у школьников должна быть справка из учебного заведения или ученический билет.

Утром в городе наблюдался настоящий коллапс - автобусов на маршрутах крайне мало, на остановках образовались очереди, пассажиры возмущены. По сообщению СМИ, еще со времен первого локдауна многие горожане пересели на велосипеды. Сегодня же многие утром были вынуждены идти на работу пешком.

Карантин в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко