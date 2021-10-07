Если человек до сих пор не вакцинировался, он должен предъявить отрицательный тест на коронавирус или доказательство выздоровления от болезни.

В городе Мелитополь Запорожской области решили существенно усилить карантинные ограничения из-за распространения коронавируса - новые правила начинают действовать сегодня, 7 октября.

Как сообщается на сайте горсовета, соответствующее решение на днях приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

В документе говорится о том, что городской автобусный транспорт будет работать только в пиковые часы - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. Водители и пассажиры будут обязаны иметь отрицательный тест (ПЦР или экспресс-тест на антиген) на коронавирус, которому не более трех суток; документ о вакцинации (достаточно даже одной дозы) или доказательство выздоровления от болезни.

Ученикам местных школ разрешили пользоваться транспортом при наличии справки из учебного заведения.

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Кроме того, заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей только при условии наличия у сотрудников отрицательного теста или документа о вакцинации по крайней мере одной дозой.

Как пишет местный ресурс "РИА Мелитополь", неготовыми к нововведению оказались маршрутчики. Лишь часть из них заранее получили необходимые для работы документы, остальные просто не вышли на маршрут. Сегодня утром в городе наблюдается настоящий коллапс - автобусов на маршрутах крайне мало, на остановках образовались очереди, пассажиры возмущены.

По сообщению СМИ, еще со времен первого локдауна многие горожане пересели на велосипеды. Сегодня же многие утром были вынуждены идти на работу пешком.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у более 15 тысяч украинцев. В течение среды госпитализирован 3 541 больной, умерли 314 пациентов, а выздоровели – 4 380.

Автор: Юрий Годован