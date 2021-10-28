В сети всплыло видео с "мажором" из ДТП в Харькове, которого сегодня арестовали на 60 суток без права на залог. На нем Николай Харьковский весело праздновал день рождения друга - в честь праздника он подарил товарищу пистолет.
Возмутительный ролик на своей странице в Facebook опубликовал журналист Сергей Гришин.
Так, 16-летний "мажор" явно любил шумные компании и вечеринки с алкоголем. На видео Харьковский, как и другие его друзья, держит в руках пластиковый стаканчик с прозрачной жидкостью. В комментариях и СМИ пишут, что подросток пил водку.
Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель впервые прокомментировал аварию (видео)Однако большего внимания заслуживает не это. "Мажор" произнес матерный тост в духе "пацанских цитат" и вручил другу весьма неожиданный подарок - прямо из кармана своих брюк Харьковский достал настоящий пистолет.
Подросток вручил другу совсем недетский подарок и отметил, что пистолет является "другом, который всегда будет рядом". Более того, "мажор" решил презентовать оружие, которое уже было заряженным. Где он взял пистолет - остается загадкой.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове прошел суд над 16-летним виновником кровавого ДТП Николаем Харьковским. Помимо этого стало известно, что водитель Infiniti хотел запутать следователей – звонил на "102" из-за якобы угона авто после ДТП.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Жуткое ДТП в Харькове: 16-летний "мажор" может попасть под амнистию
- Кровавая авария в Харькове: 16-летний виновник ДТП отмалчивался на допросе
- "Я скажу, когда 200 будет": появилось видео из салона Infiniti за минуты до смертельного ДТП
- Отец харьковского мажора накинулся с угрозами на журналистку после вопроса о сыне
- "Не знают", кто был за рулем: адвокат харьковского "мажора" сделала заявление (видео)