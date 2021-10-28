16-летний Николай Харьковский произнес матерный тост и вручил товарищу оружие под радостные возгласы компании.

В сети всплыло видео с "мажором" из ДТП в Харькове, которого сегодня арестовали на 60 суток без права на залог. На нем Николай Харьковский весело праздновал день рождения друга - в честь праздника он подарил товарищу пистолет.

Возмутительный ролик на своей странице в Facebook опубликовал журналист Сергей Гришин.

Так, 16-летний "мажор" явно любил шумные компании и вечеринки с алкоголем. На видео Харьковский, как и другие его друзья, держит в руках пластиковый стаканчик с прозрачной жидкостью. В комментариях и СМИ пишут, что подросток пил водку.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель впервые прокомментировал аварию (видео)Однако большего внимания заслуживает не это. "Мажор" произнес матерный тост в духе "пацанских цитат" и вручил другу весьма неожиданный подарок - прямо из кармана своих брюк Харьковский достал настоящий пистолет.

Подросток вручил другу совсем недетский подарок и отметил, что пистолет является "другом, который всегда будет рядом". Более того, "мажор" решил презентовать оружие, которое уже было заряженным. Где он взял пистолет - остается загадкой.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове прошел суд над 16-летним виновником кровавого ДТП Николаем Харьковским. Помимо этого стало известно, что водитель Infiniti хотел запутать следователей – звонил на "102" из-за якобы угона авто после ДТП.

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Автор: Полина Кузенко