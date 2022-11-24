Таким образом, число погибших в результате очередного военного преступления России возросло до семи.

В реанимации умер один из раненых в результате вчерашних ракетных ударов россиян по Киевщине, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он также рассказал, что энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электричество в области.

Кулеба подчеркнул, что около ста бригад работают круглосуточно, однако без электричества остается 70% жителей Киевщины.

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Ракетные удары россиян по Украине 23 ноября

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В целом российские войска выпустили около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло - и водоснабжение.

Как сообщили ранее 24 ноября в Национальной полиции, жертвами ракетных обстрелов России стали 10 человек, среди них двое детей. Еще 52 человека получили ранения.

Ранее Алексей Кулеба сообщал, что в Киевской области в результате ракетной атаки России пострадали более 30 человек. В частности, вследствие попадание ракеты в многоэтажный жилой дом в Вышгороде четыре человека погибли, 27 пострадали.

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