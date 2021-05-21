Полиция вмешалась и сделала коридор между ними.

Возле Киевского апелляционного суда, где состоится рассмотрение жалобы на избранную меру пресечения народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктору Медведчуку, "титушки" и представители патриотических сил сначала стояли по разные стороны заезда в суд, а потом начали друг друга словесно оскорблять и в конце начали драться.

Как передает корреспондент УНИАН, ситуация перед апелляционным судом обострилась после того, как участники обеих акций в поддержку Медведчука и против него начали обзывать друг друга, впоследствии бросать бутылки с водой и петарды, а затем участники акции против Медведчука бросились к "титушкам" в драку.

Разрастись этой драке помешала полиция. Спецназовцы вмешались и создали коридор между участниками драки.

Сейчас “титушки” стоят в окружении спецназовцев в шлемах, а представители патриотических сил отошли на другую сторону заезда в суд.

Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. "Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем", - отметил он.

Прокуроры и адвокаты обжаловали избранную Медведчук меру пресечения. Прокуроры настаивают на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

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Автор: Дмитрий Хилюк